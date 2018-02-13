Новости

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:31
  0

Каким будет IV сезон проекта «Музыкальный вернисаж»?

Каким будет IV сезон проекта «Музыкальный вернисаж»?

Приморская государственная картинная галерея готова открыть IV сезон просветительского проекта «Музыкальный вернисаж». Автор и ведущий проекта Александр Вовненко этот сезон решил посвятить переносу административного центра Приморской области во Владивосток (в 1888 году) и образованию Приморского края (в 1938 г.). Но это не всё! О том, какие ещё темы порадуют приморскую публику, Александр Вовненко рассказал в эфире радиостанции «Радио России. Приморье».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря