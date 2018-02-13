Каким будет IV сезон проекта «Музыкальный вернисаж»?

Приморская государственная картинная галерея готова открыть IV сезон просветительского проекта «Музыкальный вернисаж». Автор и ведущий проекта Александр Вовненко этот сезон решил посвятить переносу административного центра Приморской области во Владивосток (в 1888 году) и образованию Приморского края (в 1938 г.). Но это не всё! О том, какие ещё темы порадуют приморскую публику, Александр Вовненко рассказал в эфире радиостанции «Радио России. Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]