«Диалоги о культуре»: Семь сопок — «инопланетный» проект

Скульптурную композицию «Семь сопок Владивостока» открыли в районе набережной Спортивной гавани. На архитектурный проект владивостокской мастерской Concrete Jungle деньги собирали с помощью краудфандинговой платформы, а его реализация заняла 6 лет. Об уникальности скульптуры и способах воплощении идеи в жизнь «Диалогам о культуре» рассказал Феликс Машков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]