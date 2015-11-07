«Диалоги о культуре»: Семь сопок — «инопланетный» проект
Скульптурную композицию «Семь сопок Владивостока» открыли в районе набережной Спортивной гавани. На архитектурный проект владивостокской мастерской Concrete Jungle деньги собирали с помощью краудфандинговой платформы, а его реализация заняла 6 лет. Об уникальности скульптуры и способах воплощении идеи в жизнь «Диалогам о культуре» рассказал Феликс Машков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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