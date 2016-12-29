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Вчера, 16:13
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«Радио России. Приморье. Интервью»: «Владивосток — точка пересечения»

«Радио России. Приморье. Интервью»: «Владивосток — точка пересечения»

Не один год группа художников из Москвы выезжает в Дома творчества в разные города России и Европы. Художники пишут картины, общаются, знакомятся с местными достопримечательностями, музеями, но любовь к дорогим сердцу местам они выражают по-разному. И вот сейчас они во Владивостоке. В студии «Радио России. Приморье» художники поделились дальнейшими планами и рассказали, чем вдохновила их столица края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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