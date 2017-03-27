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Чистое сердце — добрые дела. Как можно помочь онкобольным детям Приморья?

Чистое сердце — добрые дела. Как можно помочь онкобольным детям Приморья?

В воскресенье, 16 сентября, во Владивостоке на центральной площади города благотворительный фонд «Сохрани жизнь» совместно с краевым детским онкогематологический центром проведет праздник мороженого. Эта благотворительная акция уже стала традиционной для краевого центра. Вот и в эти выходные все желающие смогут посетить ярмарку и веселый концерт с развлекательной программой. В 2018 году праздник «День доброго мороженого» состоится 16 сентября с 13.00 до 17.00. Подробнее о мероприятии и о том, кому и — самое главное — как можно помочь, расскажут Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани Жизнь» и заведующая краевого онко-гематологического детского центра Людмила Михайловна Минкина.

Беседует Виктория Фоменко.

Подробности в аудио-версии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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