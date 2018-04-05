«Дачный вопрос»: Работы в сентябре. Часть 2
Сентябрь — особый месяц для дачников. О том, как грамотно убрать урожай, а главное — надолго его сохранить поговорим в этом выпуске программы «Дачный вопрос». На самые актуальные вопросы ответит Надежда Шалковникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2018 «Дачный вопрос»: Работы в сентябре. Часть 1
-
06.09.2018 «Дачный вопрос»: Чем полезны сидераты?
-
28.08.2018 «Дачный вопрос»: Посадка луковичных цветов осенью
-
09.08.2018 «Дачный вопрос» — консервация овощей
-
02.08.2018 «Дачный вопрос» — работы в августе
-
05.04.2018 Радиопередача "Дачный вопрос" от 05.04.18
Добавить комментарий