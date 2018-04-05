«Дачный вопрос»: Работы в сентябре. Часть 2

Сентябрь — особый месяц для дачников. О том, как грамотно убрать урожай, а главное — надолго его сохранить поговорим в этом выпуске программы «Дачный вопрос». На самые актуальные вопросы ответит Надежда Шалковникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]