«Дачный вопрос»: «Метаризин»

Как вернуть плодородие почвы? Для этого существуют новейшие препараты! Об одном из самых действенных — «Метаризине» — в этом выпуске программы «Дачный вопрос». На самые актуальные вопросы ответит Надежда Шалковникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]