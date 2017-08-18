«Диалоги о культуре»: Татьяна Таран: «Всегда на передовой!»

В этом выпуске программы «Диалоги о культуре» мы поговорили с владивостокской писательницей Татьяной Таран. О сложных жизненных ситуациях, любви к слову, и о том, почему литература помогает жить — от первого лица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]