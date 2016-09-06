«Ласкаво просимо!»: Во Владивостоке состоится VIII Дальневосточная Сорочинская ярмарка
Народная культура украинцев тесно переплетается с обрядно-религиозными традициями. Многие обычаи и суеверия связаны с природными явлениями, сельскохозяйственным календарем.
В этот раз в радиостудии ГТРК «Владивосток» побывала Татьяна Ткаченко, председатель Региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «ГОРЛИЦА». Татьяна рассказала о предстоящих мероприятиях и конечно же о традициях и культуре украинцев.
Беседовала Виктория Фоменко.
Подробности в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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