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«Ласкаво просимо!»: Во Владивостоке состоится VIII Дальневосточная Сорочинская ярмарка

«Ласкаво просимо!»: Во Владивостоке состоится VIII Дальневосточная Сорочинская ярмарка

Народная культура украинцев тесно переплетается с обрядно-религиозными традициями. Многие обычаи и суеверия связаны с природными явлениями, сельскохозяйственным календарем.

В этот раз в радиостудии ГТРК «Владивосток» побывала Татьяна Ткаченко, председатель Региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «ГОРЛИЦА». Татьяна рассказала о предстоящих мероприятиях и конечно же о традициях и культуре украинцев.

Беседовала Виктория Фоменко.

Подробности в аудиоверсии.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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