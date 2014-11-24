«Радио России. Приморье»: Что такое ЭМ-технология земледелия?

Применение эффективных микроорганизмов, так называемая ЭМ-технология земледелия, превращает почвы любого типа в хорошие пахотные земли, способные давать урожай во много раз больше, чем при традиционном способе ведения сельского хозяйства, причем без использования ядохимикатов и искусственных удобрений. ЭМ-технология была разработана японским микробиологом, профессором Университета сельского хозяйства в префектуре Окинава Теруо Хига.

Подробнее об этом полезном препарате мы поговорили с Екатериной Евсеевой, исполнительным директором ООО «Приморский Эм-центр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]