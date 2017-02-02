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Первая из легенд о нелюбви: «Starcardigan» в программе «Ледокол»

Первая из легенд о нелюбви: «Starcardigan» в программе «Ледокол»

Владивостокская группа «Starcardigan» уже 1 ноября представит свой новый альбом «ARAGWI». Перед этим релизом, 17 октября, в соцсетях и на всех цифровых площадках появляется сингл «Aglaya», созданный при участии мексиканской группы «Deer». Музыканты познакомились на фестивале V-ROX.

В этом выпуске программы «Ледокол» Иван Сосновцев [Starcardigan] представляет новый сингл.

Starcardigan — Aglaya (single)

Genre: synthpop, electronic, experimental, electro

Label: Родной Звук

Tracklist:

Starcardigan — Aglaya

Starcardigan — Zhele Remastered

Starcardigan — Catcher (Deer Remix)

Deer — Wild Eyes (Starcardigan Remix)

https://vk.com/starcardiganmusic

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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