Популярная музыка портов: «Карабанга» в программе «Ледокол»
Владивостокская группа «Карабанга» заявила о себе в начале 2017 года. Выйдя из коллектива под названием «Короли Владивостока», они продолжили традицию портового рок-н-ролла. В этой программе - четыре live-трека «Карабанги», в их числе и прародитель официального хештега коллектива #НикогдаСнова.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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