Поставить руководителя на место: как получить заработанные деньги?

Темой очередного выпуска программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» стала «Защита трудовых прав жителей края». Что делать, если вам задерживают зарплаты? Куда и спустя какой срок можно обращаться? Права на какие выплаты есть у граждан по закону? На эти и другие вопросы Егора Коваленко ответила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Приморского края Ася Хафоева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]