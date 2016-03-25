Поставить руководителя на место: как получить заработанные деньги?
Темой очередного выпуска программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» стала «Защита трудовых прав жителей края». Что делать, если вам задерживают зарплаты? Куда и спустя какой срок можно обращаться? Права на какие выплаты есть у граждан по закону? На эти и другие вопросы Егора Коваленко ответила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Приморского края Ася Хафоева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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