«The best of Олег Чубыкин» в программе «Ледокол»
Олег Чубыкин [родился в Арсеньеве, один из основателей владивостокской группы «Тандем»] к 15-летию сольного творчества выпустил сборник хитов «The best of Олег Чубыкин». В него вошли 18 композиций, включая новый трек «Здесь и сейчас». Кстати, впервые она прозвучала в эфире «Радио России. Приморье»: вместе с гитаристом Владимиром Ериным Олег Чубыкин «живьём» исполнил её в программе «Ледокол-live».
В этом выпуске программы Чубкин представит девять песен из «The best of Олег Чубыкин».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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