«Catchers Groove» с презентацией альбома «Крыши» в программе «Ледокол»

Владивостокская группа «Catchers Groove» выпускает свой первый альбом под названием «Крыши». Релиз включает семь композиций, две из которых — инструментальные. До выхода релиза Михаил Курлыков стал гостем студии «Радио России. Приморье». В программе «Ледокол» состоялась эксклюзивная презентация альбома.

https://vk.com/catchersgroove

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]