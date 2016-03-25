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«Слово прокурору»: Что изменилось в антикоррупционном законодательстве?

«Слово прокурору»: Что изменилось в антикоррупционном законодательстве?

Темой очередной программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» стали изменения антикоррупционного законодательства на федеральном и региональном уровне.

Ведущий Егор Коваленко, в гостях — начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Василий Скорик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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