«Слово прокурору»: Что изменилось в антикоррупционном законодательстве?

Темой очередной программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» стали изменения антикоррупционного законодательства на федеральном и региональном уровне.

Ведущий Егор Коваленко, в гостях — начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Василий Скорик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]