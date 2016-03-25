«Слово прокурору»: Что изменилось в антикоррупционном законодательстве?
Темой очередной программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» стали изменения антикоррупционного законодательства на федеральном и региональном уровне.
Ведущий Егор Коваленко, в гостях — начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Василий Скорик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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