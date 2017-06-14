Да, я живой: Дамир Амиртаев в программе «Ледокол»

Владивостокский рэп-исполнитель Дамир Аимртаев в конце октября выпустил первый EP «Да Я Живой». В 79-ом выпуске музыкального проекта «Ледокол» автор представляет три песни с дебютной пластинки.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]