Да, я живой: Дамир Амиртаев в программе «Ледокол»
Владивостокский рэп-исполнитель Дамир Аимртаев в конце октября выпустил первый EP «Да Я Живой». В 79-ом выпуске музыкального проекта «Ледокол» автор представляет три песни с дебютной пластинки.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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