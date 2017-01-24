Хор «Коллаж»: Наука тоже может петь!
В студии «Радио России. Приморье» прекрасные талантливые гости! Художественный руководитель народного академического камерного хора «Коллаж» ДВО РАН Елена Селиверстова и администратор коллектива Татьяна Бутенко. Хор «Коллаж» — единственный в Приморском крае, где поют ученые — так удалось связать науку и творчество!
Продолжение — в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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