Хор «Коллаж»: Наука тоже может петь!

В студии «Радио России. Приморье» прекрасные талантливые гости! Художественный руководитель народного академического камерного хора «Коллаж» ДВО РАН Елена Селиверстова и администратор коллектива Татьяна Бутенко. Хор «Коллаж» — единственный в Приморском крае, где поют ученые — так удалось связать науку и творчество!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]