«Дачный вопрос»: Посев рассады, овощей и цветов
В нашем регионе через рассаду выращиваются такие овощи, как: баклажаны, перец, томаты высокорослые, лук порей, сельдерей корневой. Из цветов очень популярны рассадные: петуния, лобелия, портулак, львиный зев, ампельные цветы – бакопа, колебрахуа (сеять уже в декабре), виолы, гацания, гвоздика, маргаритка, пеларгония. В этой программе вас познакомят с материалами, которые пригодятся для посевов дома.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.12.2018 «Дачный вопрос»: Как правильно выращивать рассаду?
-
28.08.2018 «Дачный вопрос»: Посадка луковичных цветов осенью
-
09.08.2018 «Дачный вопрос» — консервация овощей
-
06.02.2018 "Дачный вопрос": посевы в феврале?
-
29.05.2015 Перинатальный центр приглашает родителей и их малышей на праздник
-
11.02.2015 В Приморья завернули назад в Китай крупную партию овощей и фруктов
Добавить комментарий