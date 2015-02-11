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«Дачный вопрос»: Посев рассады, овощей и цветов

«Дачный вопрос»: Посев рассады, овощей и цветов

Фото: pixabay.com

В нашем регионе через рассаду выращиваются такие овощи, как: баклажаны, перец, томаты высокорослые, лук порей, сельдерей корневой. Из цветов очень популярны рассадные: петуния, лобелия, портулак, львиный зев, ампельные цветы – бакопа, колебрахуа (сеять уже в декабре), виолы, гацания, гвоздика, маргаритка, пеларгония. В этой программе вас познакомят с материалами, которые пригодятся для посевов дома.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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