«Дачный вопрос»: Выращивание земляники и клубники — полезное и увлекательное занятие
Обычно садовую землянику размножают с помощью усов и делением кустов, но если хочется попробовать новые сорта, то приобретают новые растения в виде рассады.
Из семян самому можно вырастить землянику! Попробуйте — это не сложно. Делимся секретами успеха... Семена крупноплодных гибридов земляники стоят дорого. К тому же в упаковке содержится от 3 до 10 мелких семечек. Их легко потерять в посевных ящиках и плошках, поэтому лучше сеять семена такой земляники в торфяные таблетки. Способ удобен и тем, что на первом этапе не нужно просеивать и пропаривать почвенную смесь и пикировать сеянцы земляники.
Не думайте, что выращивание земляники из семян — дело ненадёжное и весьма трудоемкое. Это полезно и увлекательно!
Подробности — в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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