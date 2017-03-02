Радиопрезентация альбома Олега Чубкина «Романтика»
После шестилетнего перерыва вышел новый альбом известного приморского музыканта Олега Чубыкина. Он называется «Романтика». Пластинка выдержана в стиле '80-х.
В '94-ом выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» Чубыкин рассказывает всё о записи пластинки.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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