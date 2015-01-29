Несмотря ни на что: как развивают детский футбол в Приморье?
Воспитанники Центра подготовки юных футболистов «Луч» за месяц выиграли ряд турниров регионального, федерального и международного уровней. Об итогах спортивных баталий и развитии футбола в крае в прямом эфире «Радио России. Приморье» поговорили Егор Коваленко и директор ЦПЮФ «Луч» Юрий Семёнович Болобонкин, заместитель директора ЦПЮФ Алексей Фищенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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