Несмотря ни на что: как развивают детский футбол в Приморье?

Воспитанники Центра подготовки юных футболистов «Луч» за месяц выиграли ряд турниров регионального, федерального и международного уровней. Об итогах спортивных баталий и развитии футбола в крае в прямом эфире «Радио России. Приморье» поговорили Егор Коваленко и директор ЦПЮФ «Луч» Юрий Семёнович Болобонкин, заместитель директора ЦПЮФ Алексей Фищенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]