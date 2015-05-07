Огромное дерево разрушило дом семьи из села Голубовка Партизанского района

Циклон, пронесшийся над Приморьем в понедельник, 20 мая, до сих пор напоминает о себе жителям края.

На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) жители села Голубовка Партизанского района прислали кадры, на которых видны последствия бушевавшей стихии. По словам местной жительницы, во время дождя 20—21 мая на их дом упало дерево. Возможно, корни подмыло, и огромная береза буквально похоронила под собой жилой дом. Стены строения не выдержали веса дерева и просели, крыша разбита полностью.

«Поломало не только дом, но и всю рассаду, унесло теплицу — все унесло ветром через огороды на чужой участок», - сетует жительница пострадавшего от циклона двора.

На следующий день, 22 мая, на помощь пришли соседи. Они помогают распиливать березу и убирать ветки, принесли теплицу, которую предстоит разобрать и восстановить.

«Вчера плакали, сегодня смеемся — нет дома, зато есть дрова», - говорит жительница села Голубовка.

Возможно, все имущество, пострадавшее в непогоду, жильцам разрушенного дома придется восстанавливать своими силами.

Напомним, циклон накрыл Приморье 20 мая, в понедельник. Осадки прошли повсеместно, в основном сильные, до 39 мм. Очень сильный дождь с количеством 50 мм более за 12 часов и менее отмечался на метеостанциях Ольга, Партизанск, Лазо. Всего осадков выпало от 40 % до 100 %, местами 110—190 % от месячной нормы. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках края. Так, наводнение накрыло село Тигровой в Партизанском районе. В Новолитовске мощным потоком воды в реке унесло экскаватор.

Синоптики не спешат радовать приморцев: на 27 мая край могут снова накрыть ливневый дождь, град и шквалы.

Корреспонденты «Вестей: Приморье» связались с пострадавшей семьей, и вот, что им удалось узнать:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru