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Певица Tes'la презентует свой альбом в программе «Ледокол»

Певица Tes'la презентует свой альбом в программе «Ледокол»

Антонина Токликишвили — певица из Владивостока, которая выступает под псевдонимом Tes'la. 26 мая на всех цифровых площадках появится альбом «Последний герой». Накануне релиза в эфире «Радио России: Приморье» состоялась эксклюзивная презентация пластинки.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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