«Радио России: Приморье. Интервью»: В зоне риска. Как решить проблему йододефицита?

В эфире «Радио России: Приморье» Татьяна Гладун и Василий Соколов затронули вопросы поступления йода в организм человека — его дефицит и профицит, а также коснулись проблем со здоровьем, связанных с этим элементом. Как лечить «эту малышку» — щитовидную железу? На этот вопрос ответила главный эндокринолог департамента здравоохранения Приморского края, заведующая отделением эндокринологии краевой клинической больницы № 2 Ольга Цыганкова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]