«Радио России. Приморье. Интервью»: Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет
Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет. Праздничные мероприятия состоялись во Владивостоке 25 мая. В эфире «Радио России: Приморье» на эту тему состоялось интервью. Гости студии: Алексей Яковлев — комиссар Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и Екатерина Лебедева — победительница конкурса талантов и красоты «Мисс студенческие отряды Приморского края».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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