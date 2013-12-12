«Радио России. Приморье. Интервью»: Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет

Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет. Праздничные мероприятия состоялись во Владивостоке 25 мая. В эфире «Радио России: Приморье» на эту тему состоялось интервью. Гости студии: Алексей Яковлев — комиссар Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и Екатерина Лебедева — победительница конкурса талантов и красоты «Мисс студенческие отряды Приморского края».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]