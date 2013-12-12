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«Радио России. Приморье. Интервью»: Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет

«Радио России. Приморье. Интервью»: Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет

Студенческим отрядам Приморья исполнилось 55 лет. Праздничные мероприятия состоялись во Владивостоке 25 мая. В эфире «Радио России: Приморье» на эту тему состоялось интервью. Гости студии: Алексей Яковлев — комиссар Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и Екатерина Лебедева — победительница конкурса талантов и красоты «Мисс студенческие отряды Приморского края».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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