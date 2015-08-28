«Радио России: Приморье. Интервью»: Жизнь коренных народов Приморья
В беседе с Василием Соколовым ученые Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии наук рассказали о развитии, быте и современных условиях жизни коренных малочисленных народов Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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