«Радио России: Приморье. Интервью»: Жизнь коренных народов Приморья

В беседе с Василием Соколовым ученые Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии наук рассказали о развитии, быте и современных условиях жизни коренных малочисленных народов Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]