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«Радио России: Приморье. Интервью»: Жизнь коренных народов Приморья

«Радио России: Приморье. Интервью»: Жизнь коренных народов Приморья

Фото: Приморская газета

В беседе с Василием Соколовым ученые Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии наук рассказали о развитии, быте и современных условиях жизни коренных малочисленных народов Приморского края.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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