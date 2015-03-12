«Радио России: Приморье. Интервью»: Судебные приставы — детям

1 июня в России, в частности и в Приморском крае, завершилась широкомасштабная общероссийская акция «Судебные приставы — детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Организаторами этой акции выступила Федеральная служба судебных приставов.

В студии «Радио России: Приморье» побывала заместитель руководителя Управления главного судебного пристава Приморского края Ольга Владимировна Кабакова и рассказала о проведении общероссийской акции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]