«Радио России: Приморье. Интервью»: Судебные приставы — детям
1 июня в России, в частности и в Приморском крае, завершилась широкомасштабная общероссийская акция «Судебные приставы — детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Организаторами этой акции выступила Федеральная служба судебных приставов.
В студии «Радио России: Приморье» побывала заместитель руководителя Управления главного судебного пристава Приморского края Ольга Владимировна Кабакова и рассказала о проведении общероссийской акции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
26.11.2018 Во Владивостоке сносят торговый комплекс по ул. Карбышева, 11
-
20.11.2018 Во Владивостоке судебные приставы закрыли гипермаркет «Зеленый остров»
-
18.07.2018 Влюбленная пара пряталась в шалаше в лесу от судебных приставов
-
02.07.2018 Два автомобиля арестовали судебные приставы у приморских должников
-
25.07.2016 Работу палаточного лагеря в Приморье приостановили на 90 суток из-за санитарных нарушений
-
12.03.2015 Судебные приставы нашли злостного алиментщика в глухой тайге на севере Приморского края
Добавить комментарий