«Радио России: Приморье. Интервью»: Какие главные угрозы несет в себе незаконная миграция
«Радио России: Приморье. Интервью» с Владиславом Звычайным, председателем Союза организаций «Центр содействия иммиграции в Приморском крае», экс-начальником УФМС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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