«Радио России: Приморье. Интервью»: Союз коренных малочисленных народов Приморского края
О мероприятиях, проводимых Союзом коренных малочисленных народов Приморья, о планах на будущее в эфире «Радио России: Приморье» Татьяна Гладун и Василий Соколов побеседовали с председателем Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентином Андрейцевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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