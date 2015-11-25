«Радио России: Приморье. Интервью»: Союз коренных малочисленных народов Приморского края

О мероприятиях, проводимых Союзом коренных малочисленных народов Приморья, о планах на будущее в эфире «Радио России: Приморье» Татьяна Гладун и Василий Соколов побеседовали с председателем Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентином Андрейцевым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]