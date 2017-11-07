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Владивостокская группа «KIKImOrra» в программе «Ледокол»

Владивостокская группа «KIKImOrra» в программе «Ледокол»

Группа «KIKImOrra» в этом году будет праздновать 10-летие. Ребята планируют выпустить новый альбом. А в этом выпуске программы «Ледокол» — интервью и промежуточные музыкальные итоги деятельности группы.

https://vk.com/kikimoppa

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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