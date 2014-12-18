«Радио России: Приморье. Интервью»: В Антарктиде удивительным людям приходится проявлять мужество и героизм
В мае завершилась многомесячная экспедиция дизель-электрохода «Василий Головнин» в Антарктиду. Судно выполняло контракт по снабжению индийских полярных станций. На борту «Головнина» несколько месяцев находился известный приморский журналист Андрей Островский. На днях он побывал и в студии «Радио России: Приморье».
Представляем вашему вниманию интервью с Андреем Островским, в котором он расскажет подробности своего путешествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
11.03.2015 "Василий Головин" завершил очередную арктическую навигацию
-
08.02.2016 FESCO начинает работы по снабжению аргентинских станций в Антарктиде
-
18.12.2014 Судно "Василий Головнин" доставит вертолеты в Антарктиду
-
30.04.2019 Загадочные смерти на судне «Василий Головнин» из Владивостока
-
18.03.2016 Дизель-электроход «Василий Головнин» завершил работы в рамках проекта Министерства обороны Аргентины
-
21.01.2015 Российский теплоход "Василий Головнин" доставит на аргентинские станции в Антарктиде продукты, научное оборудование и топливо
Добавить комментарий