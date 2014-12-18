«Радио России: Приморье. Интервью»: В Антарктиде удивительным людям приходится проявлять мужество и героизм

В мае завершилась многомесячная экспедиция дизель-электрохода «Василий Головнин» в Антарктиду. Судно выполняло контракт по снабжению индийских полярных станций. На борту «Головнина» несколько месяцев находился известный приморский журналист Андрей Островский. На днях он побывал и в студии «Радио России: Приморье».

Представляем вашему вниманию интервью с Андреем Островским, в котором он расскажет подробности своего путешествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]