«Радио России: Приморье. Интервью»: Приморцы должны понимать всю ответственность при вызове скорой помощи

В беседе с Василием Соколовым и Татьяной Гладун Олег Сорокин — исполняющий обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи г. Владивостока, а также Александр Федейкин — главный врач станции скорой медицинской помощи г. Уссурийска, внештатный специалист департамента здравоохранения Приморского края рассказали о работе краевых учреждений скорой медицинской помощи, об оборудовании, транспорте, специалистах и о том, что нужно быть внимательными к своему здоровью, а также понимать всю ответственность при вызове скорой помощи на дом.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]