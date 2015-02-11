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«Радио России: Приморье. Интервью»: Приморцы должны понимать всю ответственность при вызове скорой помощи

«Радио России: Приморье. Интервью»: Приморцы должны понимать всю ответственность при вызове скорой помощи

Фото: Gorobzor.ru

В беседе с Василием Соколовым и Татьяной Гладун Олег Сорокин — исполняющий обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи г. Владивостока, а также Александр Федейкин — главный врач станции скорой медицинской помощи г. Уссурийска, внештатный специалист департамента здравоохранения Приморского края рассказали о работе краевых учреждений скорой медицинской помощи, об оборудовании, транспорте, специалистах и о том, что нужно быть внимательными к своему здоровью, а также понимать всю ответственность при вызове скорой помощи на дом.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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