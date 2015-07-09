Приморский SUP-путешественник идет «По следам Капитана Невельского»

SUP-путешественник Максим Харченко осуществляет свою беспрецедентную экспедицию под названием «По следам Капитана Невельского». Начиная от мыса Олимпиады (Приморский край), путешественник идет вдоль материка и конечной точкой будет мыс Погиби на острове Сахалин, куда прибудет Максим, пройдя Татарский пролив. Сейчас путешественник находится в Хабаровском крае — в Поселке Де-Кастри. По телефону путешественник рассказал о том, как покорился ему путь, какие сложности встречались и поделился планами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]