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Приморский SUP-путешественник идет «По следам Капитана Невельского»

Приморский SUP-путешественник идет «По следам Капитана Невельского»

SUP-путешественник Максим Харченко осуществляет свою беспрецедентную экспедицию под названием «По следам Капитана Невельского». Начиная от мыса Олимпиады (Приморский край), путешественник идет вдоль материка и конечной точкой будет мыс Погиби на острове Сахалин, куда прибудет Максим, пройдя Татарский пролив. Сейчас путешественник находится в Хабаровском крае — в Поселке Де-Кастри. По телефону путешественник рассказал о том, как покорился ему путь, какие сложности встречались и поделился планами.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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