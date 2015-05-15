FaceApp по-приморски: каким будет Золотой Рог через 100 лет?

23 июля гостем утреннего прямого эфира на «Радио России: Приморье» стал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков. В канун разгара пляжного сезона речь шла о состоянии акваторий в Приморском крае и подходящих для отдыха территорий.

Один из вопросов касался состояния бухты Золотой Рог. На примере популярного приложения для смартфонов эксперт спрогнозировал, как будет выглядеть визитная карточка дальневосточной столицы.

Владимир Раков: «Уровень Мирового океана повышается с довольно большой скоростью. Многие участки — в том числе бухта Золотой Рог — будут подтоплены. Вода может находиться где-то недалеко от гостиницы «Хаятт», которую построили фактически на море. Уровень бухты поднимется на полтора—два метра. Первый этаж может и затопить. Изменится фауна, конечно. У нас много международных судов, которые привозят животных, которые здесь не существовали. Специалисты Института биологии моря уже обнаружили не меньше сотни «заносных» видов. Некоторые из них приживаются. Например, те, что из Калифорнии. Пока зима не наступит калифорнийские обитатели тут живут. Вся экосистема находится в подвижном состоянии. Станет больше медуз. Что-то вполне можно прогнозировать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]