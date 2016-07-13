Нежданный праздничный подарок. Новогодние каникулы - не повод забывать о здоровье - решили южнокорейские врачи женской клиники «Мирэ». Этот медцентр участвует в госпрограмме «Делимся медициной», по которой вся помощь оказывается бесплатно. Для жительницы Владивостока поездка стала шансом на долгожданное пополнение в семье.

Контрольный приём перед поездкой в Пусан. Врач рассказывает Юлии Король о предстоящем лечении. Решением её женских проблем займутся специалисты профильного центра «Мирэ» в Пусане. В семье Юлии мечтают о мальчике, но сейчас планам мешает диагноз.

Юлия Король, пациентка клиники «Мирэ» (г.Владивосток): «Было предложено мне такое решение - сделать лапороскопическую операцию в Корее. Я слышала, что там медицина на очень высоком уровне».

Клиника «Мирэ» - одна из главных в Пусане, когда речь идёт о женском здоровье. Её врачи оперируют, проводят ЭКО, ведут беременность и принимают роды. На комплекское лечение у Юлии только неделя, поэтому сразу по приезду начинается обследование. Оперировать будет доктор Ан. И сейчас он настраивает пациентку.

Ан Чжун Мо, акушер-гинеколог клиники «Мирэ» (г.Пусан): «Период, когда можно было помочь, просто принимая лекарства, уже упущен. Сейчас только операция. Мы сделаем лапороскопию. Это минимально травматичное вмешательство в организм. Вы очень быстро пойдёте на поправку, а вскоре забудете о проблеме».

Вся процедура, включая выход из наркоза, заняла не больше 3 часов. А уже утром следующего дня мы беседовали с Юлей в её палате.

Юлия Король, пациентка клиники «Мирэ» (г.Владивосток): «Сказали, что нужно ходить. Завтра уже обещали покормить, а сегодня мне надо пить много воды. Лёгкость такая. Нет тяжести после наркоза, да и вчера я очень быстро от него отошла».

Закреплять процесс лечения будут дома, в клинике «Корея Медцентр» во Владивостоке. А после в семье Король смогут говорить о пополнении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]