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Новый офис "Восточного экспресс банка" предлагает быстро и просто получать кредиты. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Новый офис «Восточного экспресс банка» приглашает горожан получить кредит. Теперь ускорить и упростить работу помогут технологии.

В век, когда скорость жизни людей растет день за днём, каждый хочет получать услуги быстро и комфортно. Банк «Восточный» открыл отделение нового типа во Владивостоке 17 января. Цель такого офиса — оставить в прошлом сложное оформление документов. Современные технологии позволят быстро получить кредит.

Дарья Супряга, бизнес-менеджер: «В новом офисе все будет максимально автоматизированно. К примеру, уже сегодня для оформления кредита не нужно подписывать ни одной бумаги. Все делается через планшетный компьютер. Даже образец подписи клиент оставляет проводя пальцем, как карандашом по экрану планшета. После вручения кредитной карты — обязательное фотографирование клиента с новой картой. Это нужно для того, чтобы еще раз убедиться, что именно клиент берет кредитную карту, и никто другой на вас ее не может оформить».

Банк «Восточный» приглашает жителей города испытать на себе новые технологии банка и оценить скорость обслуживания. Новое отделение расположено по адресу: ул. Луговая, 18, торгово-пешеходный комплекс «Луговая». Офис работает без выходных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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