Владимир Миклушевский встретился с президентом Монголии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России

Губернатор Приморья провел ряд международных встреч с иностранными гостями в преддверии открытия форума. Владимир Миклушевский поприветствовал на приморской земле монгольского лидера Баттулгу Халтмаагийна, поздравил его с победой на выборах, а также подчеркнул, что Приморье и Монголию связывают долгие добрососедские отношения.

Президент Монголии сообщил, что его страна заинтересована в перевозке грузов в страны АТР по территории Приморья через международные транспортные коридоры и порты, расположенные в южной части региона.

На переговорах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Кодзуки Тоёхиса Владимир Миклушевский обсудил реализацию на территории Приморского края совместных российско-японских проектов, о которых договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ год назад в рамках ВЭФа-2016.

Российские и японские специалисты сейчас разрабатывают мастер-план развития Владивостока. Отобрано несколько интересных проектов: строительство рыбного рынка, установка системы умных светофоров, а также проекты, связанные с логистикой для решения проблемы автомобильных пробок во Владивостоке.

Посол Японии высоко оценил усилия приморских властей в установлении плодотворных отношений Приморья с японскими префектурами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]