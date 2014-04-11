Владимир Миклушевский встретился с президентом Монголии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России
Губернатор Приморья провел ряд международных встреч с иностранными гостями в преддверии открытия форума. Владимир Миклушевский поприветствовал на приморской земле монгольского лидера Баттулгу Халтмаагийна, поздравил его с победой на выборах, а также подчеркнул, что Приморье и Монголию связывают долгие добрососедские отношения.
Президент Монголии сообщил, что его страна заинтересована в перевозке грузов в страны АТР по территории Приморья через международные транспортные коридоры и порты, расположенные в южной части региона.
На переговорах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Кодзуки Тоёхиса Владимир Миклушевский обсудил реализацию на территории Приморского края совместных российско-японских проектов, о которых договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ год назад в рамках ВЭФа-2016.
Российские и японские специалисты сейчас разрабатывают мастер-план развития Владивостока. Отобрано несколько интересных проектов: строительство рыбного рынка, установка системы умных светофоров, а также проекты, связанные с логистикой для решения проблемы автомобильных пробок во Владивостоке.
Посол Японии высоко оценил усилия приморских властей в установлении плодотворных отношений Приморья с японскими префектурами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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