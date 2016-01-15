Приморский край и Республика Саха (Якутия) подписали протокол о сотрудничестве на ВЭФ-2017

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов в рамках работы третьего Восточного экономического форума во вторник, 5 сентября, подписали протокол совместных действий по реализации Соглашения о развитии межрегионального взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В стартовый день третьего Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходят мероприятия, организованные в рамках деловой и культурной программ ВЭФ. В частности, на выставке «Улица Дальнего Востока», демонстрирующей разносторонний потенциал субъектов макрорегиона, состоялось торжественное подписание протокола о сотрудничестве между Приморским краем и Республикой Саха (Якутия).

На территории якутского выставочного павильона «Чысхаан» главы регионов договорились об укреплении двусторонних связей.

Ранее, в 2013 году, стороны подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а затем – протокол совместных действий по его реализации сроком на пять лет до 2017 года. Новый документ предполагает развитие отношений с 2018 по 2022 годы.

«Мы очень любим Приморский край и преклоняемся перед его красотой и его жителями», – отметил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, добавив, что Приморье и Саху (Якутию) связывают долгие хорошие отношения.

По его словам, вновь подписанный протокол о сотрудничестве придаст новый импульс совместным усилиям регионов по развитию не только двух территорий, но и всего Дальнего Востока.

В ходе мероприятия также отмечено, что в этом году исполняется 385 лет с момента вхождения Республики Саха (Якутия) в состав Российского государства. В честь этого события Владимиру Миклушевскому вручили юбилейную награду, посвященную памятной дате.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]