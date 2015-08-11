«Вести: Приморье» об открытии III Восточного экономического форума

Выпуск программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-24» — об открытии III Восточного экономического форума. Наши корреспонденты расскажут о самом главном и интересном на полях ВЭФ—2017.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]