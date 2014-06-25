Участники молодежной площадки ВЭФ рассказали Юрию Трутневу, как развить Дальний Восток
Во Владивостоке завершился «круглый стол», на котором участники молодежной площадки рассказали о своих проектах, направленных на развитие Дальнего Востока. Своими идеями школьники, студенты, молодые предприниматели и общественники поделились непосредственно с полпредом президента Юрием Трутневым.
Юрий Трутнев, полпред: «На Дальнем Востоке на 6 млн кв. км живет 6 млн человек. Когда мы называем эти цифрам иностранцам, они улыбаются, они не понимают, как такое может быть. У нас не хватает дорого, линий электропередач, коммунальной инфраструктуры».
Одной из наиболее обсуждаемых тем стал дальневосточный гектар. По словам участников, молодежь не достаточно задействована в этом госпроекте.
Машег Огаранян, участник молодежной площадки ВЭФ—2017: «Действительно, молодежь недостаточно вовлечена в этот проект. Поэтом у сегодня мы предложим Юрию Петровичу раздавать гранты на тему дальневосточного гектара. Во-первых, это поддержка молодежи, а во-вторых, это информационная поддержка дальневосточного гектара. Так как молодежь за пределами ДФО не имеет четкого представления о данном проекте».
Еще одна из проблем, которая интересует молодежь — технологичное предпринимательство.
Анна Ушакова, участник молодежной площадки ВЭФ—2017: «Не только наша рабочая группа, но и вся молодежь России убеждена, что создание территории пилотного запуска инновационных проектов на Дальнем Востоке внесет существенный вклад в развитие технического предпринимательства. Как основное направление мы выделяем разрешение на использование беспилотных транспортных средств на территории ТОР. Это позволит внести вклад в развитие сельского хозяйства, освоить гектар и, конечно, будет развивать логистику».
С какими-то предложениями полпред полностью согласился, какие-то категорически отверг. Но главное, что диалог молодежи и федеральной власти состоялся. И, возможно, в будущем некоторые предложения станут частью госпрограмм или законопроектов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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