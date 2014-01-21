Юрий Трутнев рассказал о том, что дает ВЭФ Приморью
О том, что дает Восточный экономический форум Приморью, рассказал в интервью программе "Вести: Приморье" полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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