ВЭФ—2017: Пресс-конференция Владимира Миклушевского: «Восточный экономический форум может соревноваться с Санкт-Петербургским форумом»
ВЭФ—2017: Пресс-конференция Владимира Миклушевского: «Восточный экономический форум может соревноваться с Санкт-Петербургским форумом».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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