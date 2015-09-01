На III ВЭФ присутствуют представители свыше 50 государств
III Восточный экономический форум официально стартовал. Церемония открытия состоялась несколько часов. Ее проводил полпред президента на Дальнем Востоке. Он сразу же отметил всё возрастающий интерес иностранных партнеров к России. Достаточно сказать, что сейчас во Владивостоке на форуме представлены свыше пятидесяти государств. В статусе официальных делегаций на форуме присутствуют представителя Японии, Китая, республики Корея, Монголии, Индии и Вьетнама. Все с интересом наблюдают, конечно же, и за участием в форуме представителей из США. Их здесь порядка сорока человек, в том числе и губернатор Калифорнии. Программа форума обширна и насыщенная, и вот 6 сентября — первый день обсуждения всех вопросов, связанных с развитием российского Дальнего Востока.
Владимир Путин 5 сентября поздно вечером посетил выставку инвестиционных проектов, где представлены все регионы Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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