400 молодых лидеров со всего Дальнего Востока. Цель площадки – использовать интеллектуальный и творческий потенциал активной молодежи. Разбившись на команды, участники пытались решить проблемы какой-то определенной из сфер. Экономика, демография, медицина, предпринимательская деятельность и много другое.

В течение четырех дней участники разработали свои проекты, направленные на развитие региона. В «нулевой» день Восточного форума у ребят была возможность рассказать о своих проектах непосредственно полпреду президента Юрию Трутневу.

Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО: «Неплохие предложения! Вполне видно, о чем вы думаете, и часто эти предложения можно использовать. И тем не менее, я бы просил немножко развернуть активность».

Причем задача — не просто абстрактно поразмышлять о имеющихся проблемах или о возможном потенциале. Нет! Только конкретные предложения. От ребят ждут проработки первых шагов, которые, на их взгляд, кардинально улучшат жизнь в регионе.

Школьники, студенты, молодые предприниматели и общественники. На Русском острове собрались те, кому не безразлична судьба их родного региона.

С какими-то предложениями полпред полностью согласился, какие категорически отверг. Но главное, что диалог молодежи и федеральной власти состоялся. И, возможно, в будущем некоторые предложения станут частью госпрограмм или законопроектов.

В рамках молодежной площадки на форуме работал целый ряд секций, на которых эксперты и молодые люди могли подробно обсудить имеющиеся в регионе проблемы. Такие, к примеру, как отток населения. Приморский край покидают в основном люди в возрасте от 18 до 30 лет. Участники форума придумали проекты, которые не только позволят сдержать миграцию, но и привлекут молодежь из других регионов.

Одна из площадок форума посвящена предстоящему фестивалю молодежи и студентов, который состоится в октябре в городе Сочи. Приморская делегация будет одной из самых крупных. Наш край будут представлять более 200 человек.

«Нулевой» день Восточного экономического форума можно справедливо назвать молодежным. А это говорит о том, что сегодня возлагаются большие надежды на тех, кто является будущим нашего региона и нашей страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]