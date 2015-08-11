6 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл на Восточный экономический форум
6 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл на Восточный экономический форум. В рамках визита глава Страны Восходящего Солнца возложил цветы к памятнику погибших японских военнопленных. Церемония прошла в Артеме. Именно там в 2010 году в районе шахты «Амурская» на территории бывшего японского кладбища открыли мемориал. Память своих земляков делегация почтила белыми хризантемами. Этот цветок выбран не случайно: в японской традиции он считается символом императорского двора. Всего на территории Приморского края после Второй мировой войны находилось более 75 тысяч японских военнопленных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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