Свыше 4 тысяч человек принимают участие в мероприятиях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит на острове Русский. Созданный по инициативе президента, он стал и эффективной площадкой для заключения соглашений в различных сферах деятельности между самыми различными структурами.

Милая собеседница губернатора Приморья — госпожа Харуми Такахаси, губернатор японского острова Хоккайдо, сама по себе уже вошла в историю — она первая женщина-губернатор знаменитого японского острова. Внесла неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Сейчас на площадках форума вместе с Владимиром Миклушевским обсуждают, как построить отношения регионов, чтобы они стали локомотивами в реализации тех соглашений, которые достигнуты президентом России и премьером Японии.

- Конкретные проекты: это рыбный рынок, японская система светофоров, японский сад, малоэтажное строительство.

- У наших регионов уникальные перспективы для сотрудничества.

Первый вице-губернатор края Василий Усольцев приветствует губернатора другой японской префектуры — Тоттори — Хираи Синдзи! Здесь тем более есть, что обсудить, ведь прочным отношениям Приморья и Тоттори уже 25 лет! Один из залогов таких добрых отношений и Центр развития бизнеса префектуры Тоттори во Владивостоке и действующее уже на протяжении восьми лет паромное сообщение между портами Владивосток и Сакаиминато.

Вот такие встречи, где обсуждаются отношения между регионами — одно из главных завоеваний форума, который проводится всего в третий раз. Ведь договоренности о совместных межгосударственных проектах. В этом году Приморье планирует подписать на полях ВЭФ не менее 40 соглашений. Регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума — это 31 проект высокой степени готовности. Самое большое число — в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]