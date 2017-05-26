В рамках III Восточного экономического форума в корпусе С на кампусе университета прошло открытие большой фотовыставки «Первозданная Россия». В этом году фестиваль проходил в рамках культурной программы при поддержке «Сибирской угольной энергетической компании».

Год экологии в России близок к завершению. Фотофестиваль «Первозданная Россия» — один из логичных фрагментов этой большой программы. В стенах университетского кампуса среди десятков уникальных портретов и пейзажей есть и громкие приморские имена. Например, Виталий Берков или Александр Хитров. Это признанные мастера жанра. СУЭК и его региональное подразделение «Приморскуголь» предоставляют гостям ДВФУ возможность познакомиться с ярчайшей фотопалитрой уголков нетронутой российской природы.

Открывать экспозицию пришел министр природных ресурсов России Сергей Донской и генеральный директор «Сибирской угольной энергетической компании» Владимир Рашевский. СУЭК — крупнейший угледобытчик в России и в мире с годовой добычей в 100 млн тонн — вопросам экологии уделяет немало внимания. В этом году выставка с 4-летней историей проходит в восьми регионах присутствия компании.

Владимир Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК»: «Мы в своей деятельности стараемся максимально бережно относиться к природе, к экологическим вопросам не только в Год экологии. Большая работа по этому напрвлению ведется: только в 2017–2018 годах мы планируем на всех наших предприятиях вложить порядка 3,5 млрд рублей в развитие соответствующих систем».

Искренне близка тема исследования природы и генеральному директору регионального подразделения СУЭК, компании «Приморскуголь».

Александр Заньков, генеральный директор ООО «Приморскуголь»: «То, что мы сегодня имеем, то, что еще сегодня возможно возродить или удержать – этому волпросу уделяется огромное внимание».

Вклад «Сибирской угольной энергетической компании» в российскую экологию сегодня по-настоящему велик. На открытии экспозиции это отметил министр природных ресурсов.

Выставка лучших работ проекта «Первозданная Россия» хоть и приурочена к старту III Восточного экономического форума, увидеть красивейшие фотоснимки смогут и обычные посетители. До конца сентября гости кампуса и студенты еще успеют восхититься разнообразием российской природы, которое удалось запечатлеть самым внимательным фотопрофессионалам. Располагается экспозиция на 5-м уровне корпуса С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]