В минувший вторник в преддверии Восточного экономического форума президент Монголии Халмаагийн Баттулга посетил «Восточный порт» вместе министром транспорта Максимом Соколовым, руководителем Федерального агентства морского и речного флота Виктором Олерским и главой Российских железных дорог Олегом Белозеровым. Возможности самого большого и современного угольного порта России привлекли внимание президента Монголии, который находится в России с первым официальным визитом. По итогам визита, возможно, будет подписано соглашение о транзите монгольского угля через российские порты на Дальнем Востоке.

В «Восточном порту» завершается строительство третей очереди специализированного угольного комплекса. Это крупнейший инвестиционный портовый проект на Дальнем Востоке, и реализуется полностью на частные средства. После ввода в эксплуатацию третей очереди мощности «Восточного порта» по перевалке угля увеличатся почти вдвое до 40 миллионов тонн угля в год. Президенту Монголии показали современную перевалку угля с использованием специализированного оборудования – вагоноопрокидывателей, стакеров и судопогрузочных машин.

Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Сегодня Приморский край и конкретно порт Восточный, расположенный недалеко от Находки, являются одними из самых подготовленных площадок для развития портовой инфраструктуры, которая может принять монгольскую грузовую базу, в первую очередь, месторождения высококачественного угля».

Строительство третьей очереди «Восточного порта» началось в 2012 году. Сейчас этот единственный в России новый портовый проект по перевалке угля, который находится в высокой степени готовности. Примечательно, что проект полностью реализуется на частные средства «Управляющей портовой компании» без использования государственного финансирования.

Евгений Арехта, главный инженер АО «Восточный порт»: «На настоящее время степень готовности объектов третьей очереди до 70%. Общий объем инвестиций — 31 млрд рублей».

Вместе с портовой инфраструктурой инвестор на условиях государственно-частного партнерства также строит новые пути приема и отправления вагонов на крупнейшей на Дальнем Востоке грузовой станции Находка Восточная. Всего будет построено 17 новых путей и модернизированы уже действующие пути станции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]