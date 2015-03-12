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Попробовать Приморье на вкус можно на о. Русский. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко и Кристины Радченко

Увидеть, послушать, потрогать и даже попробовать на вкус. Участники Восточного экономического форума знакомятся с Приморьем, не выезжая за пределы острова Русский. Павильон с экспозицией нашего региона рассказывает об истории и географических особенностях края. А в эко-баре на вкус можно попробовать дары приморской природы.

На улице Дальнего Востока среди экспозиций Камчатки, Чукотки и Амурской области деревянный отпечаток лапы тигра особенно привлекает внимание гостей. Это эко-бар — часть экспозиции нашего региона. Здесь Приморье пробуют на вкус. Угощают коктейлями из дикоросов, произрастающих на территории края: лимонника, кишмиша и шиповника. Также гости дегустируют оригинальные продукты местных производителей: знаменитые конфеты «Птичье молоко» с агар-агаром, шоколад с морской солью и морскими водорослями.

Вера Ломоносова, финансовый директор группы «Армада»: «Идея создать эко-бар или стенд с экологически чистым продуктом пришла уже довольно давно, «Армада» придерживается внутренней политики: выпускать только органический продукт и без ГМО. Ну а поскольку наш край богат уникальными дикоросами, то почему бы не обратиться за здоровьем к самой природе».

Попробовать приморские лакомства все желающие смогут уже на этих выходных. После окончания Восточного экономического форума улица Дальнего Востока станет открытой. Эко-бар также не прекратит свою работу, поэтому выпить травяной чай с соленой шоколадкой смогут жители и гости края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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