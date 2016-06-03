На Восточном экономическом форуме состоялась панельная дискуссия «Сбербанка» «Легкий старт», на которой был презентован одноименный новый комплексный продукт для начинающих бизнесменов. Ну, а кроме того, на форуме «Сбербанк» заключил ряд соглашений с крупным бизнесом.

Дискуссия «Сбербанка» «Легкий старт» стала одной из самых востребованных на форуме. К началу в зале не осталось свободных мест. В деловой встрече приняли участие более 150 представителей малого бизнеса Дальнего Востока, министр экономического развития России Максим Орешкин, а модератором выступил президент «Сбербанка» Герман Греф: «Увеличение доли малого бизнеса в ВВП — это тот вопрос, на который мы сегодня и попытаемся найти ответ».

Участники встречи смогли поделиться проблемами ведения бизнеса, кстати одна из самых распространенных - это операции с банковским счетом. И непосредственно на встрече «Сбербанк» презентовал новую комплексную программу «Легкий старт», которая позволяет начинающим предпринимателям бесплатно открыть счет и в течение года переводить деньги контрагентам без комиссии.

Анатолий Попов, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» ПАО «Сбербанк»: «Мы подсчитали нашей командой, что это сэкономит в годовых расходах начинающего предпринимателя 26 тысяч рублей, а это значительные деньги. Мы верим в то, что предпринимательство станет еще более доступным, и все-таки в нашей стране будет еще больше качественных предпринимателей».

Ну, а с крупным бизнесом на форуме «Сбербанк» подписал целый ряд соглашений. Также они были заключены с Правительством, с Дальневосточным федеральным университетом и компанией «DNS».

Герман Греф, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк»: «Мы горды тем, что компания «DNS» является нашим партнером, мы будем ее поддерживать. Надеюсь, что мы совместными усилиями сможем придать дополнительную ценность Дальневосточному университету».

«Сбербанк России» - постоянный и один из самых активных участников Восточного экономического. Мероприятия, стенды и отделение банка в ДВФУ за дни проведения форума посетило несколько тысяч гостей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]